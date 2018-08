Stuk strand afgezet door gevaarlijke zee nabij het Noordelijk Havenhoofd

VIDEO Rondscheu­ren­de toiletten op het Plein

16:19 In de zomerhitte scheurden vanmiddag in ‘vol ornaat’ toiletpotten over het Plein in Den Haag. Een van hen werd bestuurd door wethouder Richard de Mos. De rijdende wc’s waren een stunt om een nieuwe app te promoten: de Hoge Nood App.