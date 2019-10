Stunt tegen Vitesse helpt ADO er niet voor het eerst bovenop: ‘Dit is een geneesmiddel’

Fysio Edwin Coret merkte afgelopen week al dat de reeks van vijf nederlagen ook op de fysiek van de ADO-spelers zijn uitwerking niet miste. Pijntje hier, pijntje daar. Alles deed zeer. Maar na de 0-2 bij Vitesse wist hij ook: nu zal het snel beter gaan.



De training die zondagochtend gepland stond, kwam te vervallen en na nog een rustdag begint de selectie vandaag fris en fruitig aan een nieuwe week. ,,Winnen is altijd een medicijn, het is gewoon een geneesmiddel”, zegt Lex Immers, zelf één van de spelers die even op zijn tanden moest bijten.