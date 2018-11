Stuntvlieger is de Max Verstappen van het luchtruim

Wie idolaat is van de F1-prestaties van Max Verstappen, heeft Van Houten’s stunts nog niet gezien. ,,Wij hebben er zelfs een derde dimensie bij: het luchtruim. Verder is het allemaal hetzelfde als dat wat Verstappen doet. Als ik aan het vliegen ben dan ben ik ook met de techniek bezig: de motor goed koelen en de navigatie monitoren met als doel een topprestatie te leveren. En net als bij Verstappen willen wij niet crashen.”



Het publiek op de boulevard en het strand van Scheveningen, hoeft zich echter geen zorgen te maken om zulke ongelukken. ,,Die zijn er in het verleden wel geweest, maar de regels zijn zo aangescherpt. Als er wat gebeurt dan zal ik het lijdend voorwerp zijn.”

Stoere praat

Van Houten (50) claimt eerder zijn vliegbrevet te hebben gehaald dan zijn rijbewijs en dat is geen stoere praat. ,,Het is echt zo”, zegt hij plagerig. ,,Ik was twaalf toen ik ben gaan zweefvliegen. Voor een motorvliegtuig moest je wel 18 zijn, maar ik ben op m’n 17e al gaan lessen. Autorijden had voor mij niet zo’n prioriteit. Ik deed alles op de fiets in die tijd.”



Na het behalen van zijn vliegbrevet gaat het voor Van Houten letterlijk hard. Eerst in helikopters bij de Koninklijke Marine waarmee hij vanaf schepen vliegt. Ondersteuning bij missies in het voormalige Joegoslavië, het staartje van de Golfoorlog. ,,Daarna ben ik voor de Marine in Orions gaan vliegen en ben ik onder meer ingezet voor de drugsbestrijding in het Caribisch gebied.”

Stunten

De stap naar ‘stunten’ lijkt groot. Maar volgens Van Houten heeft het aerobatics, de officiële omschrijving voor het stuntvliegen, altijd een rode draad door zijn bestaan als vlieger gelopen. ,,Ik ben al langer geleden overgestapt naar de burgerluchtvaart. De performance van de toestellen waarin ik nu vlieg geeft ultieme vrijheid en verschaft een enorm inzicht in de limieten van wat aerodynamisch mogelijk is. Dat is mij op het lijf geschreven. Een uitdaging zonder einde.” Zelfs nu hij de leeftijd van 50 heeft bereikt, is er nog heel veel mogelijk. ,,We worden medisch zo goed gekeurd. Zo lang het kan ga ik hiermee nog lang door.”



Zelf is hij dan ook geen voorstander van de term stuntvliegen. ,,Dat klinkt roekeloos en wat wij doen is het tegenovergestelde. Als je ziet aan wat voor scherpe regels wij ons moeten houden. Ik vergelijk het wel met autorijden. Daarin doe je één keer examen en ga je rijden. Voor mijn werk moet je standaard twee keer per jaar vliegexamen doen. En voor het stuntvliegen ook nog eens twee keer. Het onderhoud van het vliegtuig is extreem. De Sukhoi 26M waarin ik zaterdag vlieg wordt na die vlucht helemaal uit elkaar gehaald voor het winteronderhoud.”

Vuurwerk

Over de kop, loopings, achteruit vliegen. Bij aerobatics is niets te gek. Maar wel als er ook vuurwerk in het spel is. ,,Het vuurwerk is enorm spectaculair aspect. Maar het beperkt wel de vliegstunts. Als ik echt heel extreem ga vliegen, dan ga ik achteruit en val ik terug, maar dat doe ik natuurlijk niet als ik vuurwerk achter me aan heb.”



Dat het een geweldige kick is om zo te kunnen vliegen, behoeft geen uitleg. Maar waarom is het voor toeschouwers zo fascinerend om de vliegshow te zien? ,,Ik spreek het publiek meestal niet rechtstreeks, omdat we ergens anders landen. Na de show in Scheveningen vliegen we naar het vliegveld van Rotterdam. Maar ik spreek natuurlijk wel mensen die hebben gekeken en die zeggen allemaal dat ze er kippenvel van krijgen. Ze wisten niet dat een vliegtuig dit allemaal kan.”

Fascinatie