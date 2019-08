Sturen, scannen, cashen: Scanauto maakt werk van controleurs veiliger en minder zwaar

Anoniem tussen geparkeerde auto's cruisen en stilletjes de computer parkeerbonnen laten uitschrijven is er niet bij voor Chander en Erwien. De twee parkeerhandhavers van de gemeente Den Haag rijden in een auto die ondanks zijn neutrale kleurstelling direct in het oog springt. Op het dak zijn twee bakken bevestigd, die nog het meest doen denken aan een in tweeën gezaagde skikoffer. Maar geen snowboard of skistok te bekennen. Wel rondom camera's die zijn weggewerkt in de installatie. Die speuren de straten af naar auto's waarvoor de parkeermeter niet loopt. Vorig jaar brachten de scanners - vier auto's en twee scooters - 13,5 miljoen euro in het laatje van de gemeente.



De auto's en scooters van de parkeerwachters trekken vanuit stadsdeel Haagse Hout de stad in, naar de buurten waar op dat moment gecontroleerd moet worden. Het commandocentrum in het gemeentekantoor heeft besloten dat vandaag Benoordenhout onder de loep wordt genomen. Dus zetten Erwien en Chander koers naar de Haagse wijk aan de noordkant van het centrum.