Stuur jouw mooiste herfstfoto in en misschien komt deze wel in de krant én op de site!

plaats delict 1975: Kleine onderne­mers ontdaan door reeks brute overvallen in Den Haag

Bij sommige overvallen is de buit heel klein, maar het leed voor de slachtoffers blijft groot. In 1975 is fotograaf Jos van Leeuwen er getuige van hoe zij, kort na het incident, ontdaan hun verhaal doen bij politieagenten. Het geeft een beeld van de schok en het verdriet die tijdloos zijn. Want, waarom kwamen criminelen juist bij hen langs?

