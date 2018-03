De opkomst in Den Haag is feitelijk een afgang. Al jaren. Het argument dat het te veel tijd kost heeft geen bestaansrecht. Je kan stemmen wanneer je wil, je kan zelfs 's nachts al stemmen. En werkelijk overal. Van boekhandel tot begrafeniscentrum. Onze eigen burgemeester stemde in een tram. In de gemeente Zuidplas was zelfs een drive-in-stembureau zodat je gewoon in de auto kon blijven zitten. Want in Zuidplas wil je nog niet dood gevonden worden, laat staan stemmend: gas geven en wegwezen, in je eigen hokje. In het échte stemhokje was gisteren even consternatie - in Zoetermeer, om precies te zijn. Daar nam iemand zijn kind mee in het hok om het vakje rood te kleuren en plaatste de foto's doodleuk op Twitter. Mag niet!



Via de app-groep werden de stembureaus gewezen op deze regel. Alleen kinderen tot drie jaar mogen mee, 'omdat ze op die leeftijd geen invloed op het stemgedrag hebben', aldus de Kiescommissie. Ik denk dat er toch zeker ook in dat geval sprake is van beïnvloeding. Bijvoorbeeld als zo'n krijsende koter aan je arm gaat trekken en jij uitschiet met het potlood. Meteen je stem ongeldig. De vader bleef volhouden dat er niks aan de hand was - maar het viel het hoofd van het stembureau wel op dat de kleuter Russisch sprak.



Echter, de grootste sabotage van de verkiezingen wordt verricht door de mensen die níet gaan stemmen. Niet zelden zijn het ook de mensen met de grootste bek. Succes wordt altijd bepaald door de mensen die meedoen, niet door de mensen die aan de zijlijn staan. De opkomst is van vitaal belang voor de democratie en de gevolgen mogen niet worden onderschat. Zie de brexit. Maar ach, wat hebben mijn mijmeringen nog voor zin: het zijn vijgen na Pasen. Je hoopt dat er ooit ineens toch een lampje gaat branden in die grijze bovencabine. Een mens is nooit te oud om te leren; dat is waarschijnlijk de reden dat we d'r allemaal zolang mee wachten.