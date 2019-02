Succesvol exporteur met de allure van Britse gentleman

Henk Elfferich (13 december 1933 - 14 januari 2019) was de zoon van een tuinder in Loosduinen. Terwijl zijn broertje briljant op school was, bleek Henk over een ander talent te beschikken. Op een stukje grond van zijn vader verbouwde hij niet, zoals zijn broertje deed, viooltjes voor de meisjes, maar tabaksplanten. De bladeren droogde hij in de schuur. Vervolgens fietste hij als twaalfjarige naar de sigarettenfabriek aan de Rijswijkseweg in Den Haag om zijn eerste deal te maken.



Henk groeide uit tot een van de grootste Nederlandse exporteurs van groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hij nam regelmatig de boot naar Engeland en omdat hij bij Harrods in Londen zijn inkopen deed (minstens drie pakken en vijf overhemden tegelijk zodat hij weer even vooruit kon), was hij een opvallende verschijning. Hij zag er uit als een Engelse gentleman in Loosduinen.



Henk was voorkomend en beleefd. Zijn Duitse echtgenote, die hij in een Schevenings restaurantje ontmoette, bracht hij iedere zondagavond keurig thuis in het Ruhrgebied. Na een glas melk reed hij snel naar huis om voor het sluiten van de grens, om middernacht, terug in Nederland te zijn. De volgende dag was hij weer vroeg present op de veiling in Poeldijk.