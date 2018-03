Succesvolle toeristentram gaat nog meer rondjes rijden

,,We hadden het vorig jaar in september, aan het seizoenseinde, zo druk dat wij denken dat we ook in oktober voldoende belangstellenden hebben voor een mooie rit langs de Haagse trekpleisters’’, legt Albert Koch van het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) uit.

In de meivakantie rijden de twee PCC-trams, waar de HTM in de tweede helft van de jaren 50 mee ging werken, ook vaker dan voorheen. Koch wil ook heel graag in de herfstvakantie extra ritten. ,,Maar het is onzeker of we dan de infrastructuur kunnen gebruiken.’’ Daarbij doelt hij op de geplande vernieuwing van het spoor over de Scheveningseweg, een belangrijk onderdeel van de route.

Museumtram