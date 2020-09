Sughra Hussain wint Haagse onderwijsprijs, haar dashboard wordt nu door Unicef gebruikt

Met dat project, het maken van een dashboard, heeft zij zich haar hele stage bij Unicef in Den Haag beziggehouden. Het eindresultaat presenteerde haar stagebegeleider aan Unicef in Lissabon. Het bleek een goede tool te zijn die wereldwijd ingezet kan worden.

De prijs is in het leven geroepen om een student, docent of team van een Haagse onderwijsinstelling in de spotlight te zetten. Hussain ontvangt een beeldje en een geldprijs. De Haagse Hogeschool laat weten: ‘Sughra, we zijn méér dan trots op je.’