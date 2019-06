Suikerfeest is impuls voor lokale wijkeconomie, supermarktketens spelen nog steeds niet in op ‘kassakraker’

Het Suikerfeest, dat morgen begint en het einde is van de islamitische vastenmaand, is vooral een welkome impuls voor de lokale economie in de wijken Transvaal en Schilderswijk.

Landelijke supermarktketens kunnen geen specifieke producten brengen die bij het Suikerfeest horen. En zeker niet tegen de prijzen van een lokale winkelier. Dat zegt Atalay Celenk, voormalig voorzitter van de winkeliersvereniging Paul Krugerlaan en nu uitbater van het restaurant in de Julianakerk in Transvaal.

,,De lokale winkels zijn in het voordeel omdat zij hun producten altijd al uit het land van herkomst halen. De grote ketens kunnen hier lastig mee concurreren. Een Albert Heijn of Jumbo gaat niet bij honderd kleine leveranciers in Turkije of Marokko inkopen en al zouden ze willen, dan kunnen ze dat nooit doen tegen de prijzen waarvoor de producten lokaal in wijken als Transvaal of de Schilderswijk worden verkocht.”

Extra ingekocht

De impuls voor de wijkeconomie is goed en belangrijk, vindt Celenk. ,,Vooral omdat er tijdens de vastenmaand zélf minder wordt uitgegeven. Het Suikerfeest compenseert dit; dan wordt er juist extra ingekocht.”

Dat de grote ketens niet of nauwelijks inspelen op het Suikerfeest, vergelijkbaar met een ‘kassakraker’ als Kerstmis, blijkt ook uit de nieuwste Suikerfeestmonitor die het onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth presenteert.

Quote Het besef dat er geld kan worden verdiend aan de feestdag is er nog steeds niet overal Onderzoeksbureau Labyrinth

Volgens Labyrinth laat het overgrote deel van de landelijke winkelketens en winkelcentra het Suikerfeest nog steeds links liggen. Er is onder meer in Den Haag onderzoek gedaan. In de vier grote steden zijn 139 winkelcentra en wijkwinkelcentra onderzocht.

Andere acties