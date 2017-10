Sukkelgang als tramsporen niet worden vernieuwd

Die theorieën worden door Bierman met kracht van de hand gewezen. ,,De discussie staat helemaal los van de vraag wat voor type trams we in de toekomst mogen bestellen. Ook al krijgen we smalle trams, dan nog is het belangrijk om op de Scheveningseweg de mogelijkheid te hebben om er brede trams te laten rijden. Op lijn 9 rijden immers sinds een paar jaar al Avenio’s. Als daar een stremming is, zou het heel handig zijn als we de Scheveningseweg als calamiteitenroute kunnen gebruiken. Daarvoor is nieuw spoor nodig.’’



Een eventuele nieuwe tram komt pas in 2024 naar Den Haag. Tot die tijd rijden sowieso de oude, vertrouwde rood-witte trams over de Scheveningseweg. Dat type tram kan ook over een verbreedde trambaan rijden.



De gemeenteraad vergadert morgen over de kwestie.