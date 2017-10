Sultans of Swing na 40 jaar springlevend

Onder aanvoering van saxofonist en oud-bandlid Chris White treedt Dire Straits Experience volgende week op in het Paard. White brengt met zeven gelouterde muzikanten een eerbetoon aan de Britse groep, exact 40 jaar na de eerste hit Sultans of Swing.

Waar was u toen u voor het eerst Dire Straits hoorde?

,,Ik zat in de auto, reed door Londen en was direct enthousiast over wat ik hoorde. Het was de tijd van de punk, juist daardoor klonk de muziek heel origineel.''

Wat maakt Dire Straits uniek?

,,De groep draait om het genie Mark Knopfler. Hij is een veelzijdig muzikant die altijd heel autonoom denkt. Door zijn eigenzinnigheid en toch ook wel wat aparte persoonlijkheid is het nooit meer tot een reünie van de band gekomen. Hij heeft voor solo gekozen. Als je je hart volgt en niet laat leiden door commercie, ben je wel een groot artiest.''

U was van 1985 tot 1995 lid van Dire Straits. Dat was de tijd van Brothers in Arms, met 269 weken de langst genoteerde titel in de Nederlandse albumlijst ooit. Hoe kijkt u terug op die tijd?

,,Brothers in Arms is uitgegroeid tot een van de sleutelalbums van de popmuziek. Het waren de begindagen van de compact disc. De plaat vormde mede door de vooruitstrevende geluidskwaliteit een sleutelrol in de nieuwe techniek. De muziek was zijn tijd vooruit en klonk bijna orkestraal. We speelden in grote stadions en tournees werden steeds verlengd. Ook voor Mark Knopfler kwam het succes als een verrassing.''

En nu staat u in een tributeband in kleine clubs...

,,Ik weet niet hoe ik Dire Straits Experience moet noemen, maar zeker geen tributeband. Wij spelen de muziek namelijk niet letterlijk na van platen of concerten, maar voegen er eigen improvisaties aan toe. Zo ging het ook met Dire Straits: het was elke avond anders. Speelde je met Mark, dan gaf hij er elke keer weer een nieuwe draai aan. Wij zijn allemaal gedreven en ervaren muzikanten. Als we elke avond hetzelfde riedeltje moesten spelen zou deze band niet bestaan.''

Zondag 5 november om 20.30 uur in het Paard in Den Haag.