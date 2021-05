Superfan Marcel maakt biografie over Kim Wilde: Ze kwam naar Den Haag voor zijn huwelijksfeest

Man (30) aangehou­den voor diefstal met geweld

28 mei Een 30-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Donderdagavond mishandelde hij samen met een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats de bewoners van een huis aan de Bevelandsestraat in Den Haag en stalen ze een telefoon.