Superfitte Superboer in voorhoede bij VV Wilhelmus: 'Enorme hekel aan verliezen'

Anders bekekenHoe blijf je als amateurvoetballer tijdens de zomerperiode fit? De nieuwe spits van VV Wilhelmus, Joao Carlos Pascoal (27), kan je er alles over vertellen in de rubriek Anders bekeken. Hij is namelijk personal trainer.