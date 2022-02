Supermarktketens verliezen rechtszaak over Connexxion-terrein: verkoop van de baan

Aldi en Hoogvliet wilden op het voormalige terrein van busonderneming Connexxion in Den Haag ieder een nieuw filiaal openen met parkeervoorzieningen. In oktober 2018 deden ze BPD een eerste aanbod. In maart 2020 herhaalden ze dat. Ze verkregen in juli 2021 ook een omgevingsvergunning van de gemeente Den Haag voor de bouw van de filialen. In september vorig jaar liet BPD de supermarktketens echter weten niet met hen in zee te gaan. De eigenaar wilde liever woningbouw plegen op het voormalige Connexxion-terrein.