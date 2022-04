Superskatebaan voor miljoenen ‘Olympisch’ gemaakt, maar geen topsporter die er komt

Enthousias­me over invoeren autoloze zondag, bij politici in elk geval: ‘Picknicken op Vaillant­laan’

De autoloze zondag komt onder druk van de hoge energieprijzen dichterbij dan in jaren het geval is geweest. Meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad zijn bovendien al langer enthousiast over de het idee om de auto een dag te laten staan en zij zien het als mooie kans. ,,Toen was het om stikstof, nu een andere reden. Goed om weer aan te kaarten.’’

21 maart