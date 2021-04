Supersnel naar het hbo, zonder havo te doen. Het kan volgend jaar

Bij deze opgeknapte speel­plaats in Escamp kunnen alle kinderen spelen: ‘Met rolstoel over het parcours’

15 april Speelplaats Melis Stokepark heeft een complete metamorfose ondergaan en is nu geschikt voor alle kinderen, met én zonder beperking. ,,Een speeltoestel moet een uitdaging zijn en geen hindernis. Of je nou een beperking hebt of niet, samen spelen maken we hier waar.”