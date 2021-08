Suppende kinderen verzamelen plastic in de Binckhorst: ‘Hier komen ze normaal nooit mee in aanraking’

Gewapend met een supboard en een vuilniszak gingen kinderen uit Laakkwartier op zoek naar plastic in de Haagse wateren. Want wat gebeurt er eigenlijk met al dat plastic in de oceaan? ,,Deze kinderen krijgen hier thuis niet zo veel over mee.”

Maar liefst 43 kinderen zaten donderdagochtend op supboards in het water bij de Binckhorst. De vakantieactiviteit werd georganiseerd door Buurthuis Mooi Welzijn in Laak. De meeste dachten dat ze gingen surfen. ,,Dit is voor de kinderen een totaal nieuwe ervaring. De meeste komen uit een achterstandswijk. De ouders van deze kinderen zijn niet zo bekend met deze sport”, vertelt jeugdwerker Destiney Smit. Een nat pak was voor de meesten dan ook niet te vermijden.

Sleutelhangers

De kinderen kregen vooral workshops over afval en recyclen. ,,Het is belangrijk dat de kinderen leren wat er gebeurt met het plastic in de oceaan”, zegt Farah Ibrahim, ook jeugdwerker. ,,De kinderen vonden het heel leuk. Met het afval hebben ze sleutelhangers gemaakt. Ze wisten niet dat dat kon.”

Drie grote vuilniszakken vol haalden ze verder op. Het was de laatste dag van de VlietClean SUP tour. Dinsdag waren ze in Leidschendam.

