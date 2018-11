Supporters Ajax teleurgesteld in Den Haag en willen stappen ondernemen

,,Wij zijn zeer teleurgesteld in de opstelling en voor ons onacceptabele plotse (re)actie van B&W Den Haag. Met alle partijen is onder bemiddeling van de KNVB een zorgvuldig proces gevoerd om weer tot uitfans te komen. Het is vastgelegd in regelgeving dat supporters van beide clubs aanwezig dienen te zijn. We kunnen niet tot in de oneindigheid doorgaan met het niet toestaan van uitfans. Alle omstandigheden hiervoor zijn verbeterd. We geloven dat voetbal voor iedereen toegankelijk moet zijn”, aldus directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging.

De supportersvereniging zegt zich te beraden op stappen.

Teleurstelling

De KNVB is ook teleurgesteld in de beslissing van de burgemeester. Maar de bond heeft er ook begrip voor en respecteert haar keuze. ,,De afgelopen maanden hebben wij met alle partijen goede gesprekken gevoerd en wij hebben er altijd vertrouwen in gehad dat de wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax met duidelijke afspraken weer met uitsupporters konden plaatsvinden. Wij vinden dat voetbal gespeeld dient te worden in een stadion met thuis- en uitsupporters en blijven ons inzetten om dit in de toekomst ook bij duels tussen ADO Den Haag en Ajax weer voor elkaar te krijgen’', zegt de KNVB.

ADO Den Haag legt zich ook neer bij het besluit. ,,Duidelijk is dat de burgemeester de voor- en tegenargumenten tegen elkaar heeft afgewogen en is, na lang wikken en wegen, tot dit weloverwogen besluit gekomen. We respecteren en begrijpen de beslissing die genomen is’', aldus algemeen directeur Mattijs Manders.