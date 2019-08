Supportersactie ADO levert zo’n 15.000 knuffels op: ‘Het loopt een beetje uit de hand’

In totaal moeten het meer dan 15.000 speelgoedbeesten zijn. En ze komen overal vandaan. ,,We hebben zelfs dozen met knuffels gekregen uit Amerika, Duitsland, Frankrijk en België’’, vertelt Weterings. ,,Het is een gekkenhuis. Het is als een een olievlek die zich alsmaar verder verspreid.’’



De eerste knuffelactie voor de zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis bracht de supportersverenigingen van ADO Den Haag wereldfaam. Filmpjes van de ontroerende knuffelregen die neerviel op de zieke kinderen in de Rotterdamse Kuip gingen de hele wereld over.



En dat blijkt niet vergeten, nu de supporters van ADO Den Haag een tweede knuffelregen aan het voorbereiden zijn. ,,Ik had daar een berichtje op Facebook over gepost’’, zegt Weterings. ,,Dat ging werkelijk als een dolle. Twee weken later was dat al 135.000 keer geliket.’’