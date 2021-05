Surfclub Wassenaar herrijst na vernietigende brand: ‘Echt hartverwarmend’

Verkeersel­len­de rondom grootste Mall verandert droom in nachtmer­rie: ‘Hadden hier nooit moeten bouwen’

29 mei De opening van de Mall of the Netherlands werd in maart nog feestelijk gevierd door iedereen in Leidschendam. Inwoners waren beretrots op het grootste winkelcentrum van Nederland in hun kleine gemeente. Maar die trots heeft plaatsgemaakt voor zorgen en frustratie. De populariteit van de Mall zorgt namelijk voor een enorme verkeerschaos. ,,Dit is niet meer te handelen.’’