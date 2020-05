Surfdrama is inderdaad noodlottig ongeval, bevestigt onderzoek OM

Het lag al in de lijn der verwachting, maar desalniettemin deed het Openbaar Ministerie toch onderzoek naar het overlijden van vijf zwemmers en surfers voor de kust van Scheveningen afgelopen maandag. Dat is gebruikelijk als er sprake is van zogeheten ‘niet natuurlijk overlijden’. Inmiddels is ook officieel vast komen te staan dat de mannen niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

Getuigen

Voor het onderzoek zijn zes getuigen gehoord, vijf personen die het water wel levend uit wisten te komen en de eigenaar van een surfschool. ,,Er is gekeken of er sprake was van verwijtbaar handelen. Dat is niet het geval", laat een woordvoerder van het OM weten. ,,Ook van een verantwoordelijkheidsrelatie was geen sprake, het ging om een vriendengroep die samen het water in ging.”

Andere omstandigheden wijzen er evenmin op dat er sprake was van een misdrijf, of strafbaar handelen. Daarom heeft het OM alle betrokken inmiddels geïnformeerd dat het onderzoek is afgesloten en dat er vanuit wordt gegaan dat de vijf als gevolg van ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’ om het leven zijn gekomen.