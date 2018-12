‘Surfen is als skiën op de zwarte piste’

,,Met een paar andere surfers was ik zelf gisteren de hele dag op het water”, zegt Blom terwijl hij zijn surfboard in zijn auto laadt. Ook nu slaan de hoge golven over het Zuiderhavenhoofd. ,,Het is heftig als iemand die dezelfde passie heeft als jij, zo aan zijn einde komt. We doen dit allemaal voor de fun. Maar ik dacht opeens: is dit het wel waard? Uiteindelijk ben ik zó gepassioneerd, dat ik er toch mee doorga.”



Het slachtoffer is een vermoedelijk 53-jarige vader die door zijn dochter, eveneens kitesurfer, zaterdagmiddag als vermist werd opgegeven. Hij kwam niet terug nadat hij van het Zuiderstrand de zee was opgegaan.



In het kitesurfwereldje van Scheveningen is niet bekend wie het slachtoffer is. ,,Ik ben verbonden aan watersportvereniging Jumpteam Scheveningen, deze man was dat niet”, legt Blom uit. ,,Wij surfen altijd op het noorderstrand, hij deed dat zaterdag bij het zuidelijk havenhoofd, bij Duindorp. Omdat hij waarschijnlijk pas het water op is gegaan toen wij al weg waren, zijn we elkaar ook niet tegengekomen.”