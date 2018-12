Surfende kerstmannen aan strand Scheveningen

COLUMN 230 euro omdat ik me raam niet genoeg had gekrabd

7:47 De zondag is grauwer dan grauw. Laaghangende mist beneemt een mens zicht en adem. Het lijkt alsof er helemaal geen dag is. Maar op een verre hoek in het barre landschap brandt warm licht: koffiehuis de Koning. Al van verre ruik je de geur van glühwein.