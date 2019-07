Surfers nemen na Scheveningen Dorp nu ook Duindorp langzaam over

Nummer 32 graag Nummer 32 bij Chinees bij Drievliet: Ouderwetse bami en saté van een 'Frans Bau­er-Chi­nees'

18:37 We bestellen steeds hetzelfde nummer en laten ons verrassen wat het wordt. Vandaag bestellen we bij: De Chinese Muur bij pretpark Drievliet. In de jaren 60 stond een opmerkelijk liedje in de hitparade. Nasi goreng, bami, sate/ neem ook nog een loempia mee, zong de groep De Butlers. Eet je maar rond/ het is ook gezond/ ja, de Chinees doet alles met vlees.