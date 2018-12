Surfhotspot The Shore duurzaamste onderneming van Den Haag

Surfhotspot The Shore in Scheveningen is uitgeroepen tot de meest duurzame Haagse onderneming van 2018. Hans van den Broek, mede-initiatiefnemer van The Shore, nam gisteren de MKB Den Haag Dunea Duurzaamheidsprijs in ontvangst.

De jury, bestaande uit Haagse duurzaamheidsexperts, koos The Shore unaniem als winnaar omdat duurzaamheid ‘écht in de genen van deze organisatie zit’. ,,De initiatiefnemers hebben duurzaam ondernemen doorgevoerd in elke vezel van hun onderneming”, zei juryvoorzitter Roel Lenoir van duurzame organisatie 3pm. ,,Ze zijn een inspirerend voorbeeld voor andere Haagse ondernemers.”

Hans van den Broek van The Shore is blij met de erkenning. ,,De heerlijke omgeving van het strand lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet”, liet hij gisteren weten. ,,Om latere generaties ook te laten genieten van het strand, de golven en onze wereld gaat The Shore heel ver in haar duurzaamheidsprincipe. Met onze go for it-houding waren wij de eerste op het Haagse strand met zonnepanelen en de eerste met een zonneboiler. We zijn gasloos en organiseren jaarlijks strandschoonmaakdagen met kinderen.”

Composteermachine

Een bestemming voor de geldprijs van 2.500 euro heeft The Shore gevonden. Van den Broek: ,,Iets wat al lang op ons verlanglijstje staat is een composteermachine. We vinden ons biologische afval eigenlijk te goed voor de Swill-container. Met een composteermachine verwerken we afval tot bruikbaar compost. Zo houden we nog maar één afvalcontainer per maand over. Dat scheelt afval, maar ook diesel en uitstoot van vuilniswagens die heen-en-weer rijden.”

De twee andere genomineerden voor de duurzaamheidsprijs waren Green2live en Haagse Zwam. Green2live levert groene, duurzame (dak)oplossingen voor bedrijven, sportverenigingen, scholen en gemeenten. HaagseZwam kweekt oesterzwammen op koffiedik. Op de fiets halen de initiatiefnemers het koffiedik op én brengen ze de zwammen naar lokale restaurants.