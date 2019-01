Surfster wil monument van plastic vuilnis

Dansers vertellen verhalen en nemen het publiek mee door de Archipel­buurt

26 januari De Haagse Archipelbuurt en het aangrenzende Willemspark is deze weken het decor van het locatieproject 4x4: My story. Vier talentvolle choreografen presenteren op vier plekken in de wijk een korte voorstelling waarin zij ieder hun eigen verhaal vertellen. Het project, waaraan per keer 35 bezoekers kunnen deelnemen, maakt deel uit van CaDance, een festival voor moderne dans dat om het jaar in Den Haag wordt gehouden.