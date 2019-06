Surftalent Eveline (18) droomt van Olympische Spelen: 'Parijs? Zou heel mooi zijn'

Nog meer dan gelegenheden om te vieren, zijn overwinningen bevestigingen dat je goed bezig bent. Zo won Eveline Hooft in mei 2018 in het Franse Pont l'Abbé in de Women's Junior Tour. Een prestatie nog niet eerder door een Nederlandse surfster geleverd. Dit jaar in april werd ze derde in World Surf League wedstrijd in Costa da Caparica in Portugal. In mei won ze de eerste wedstrijd van de Superliga Siroko in Sopelona in Spanje. Niet overdreven om te stellen dat de Haagse tot de grootste internationale surftalenten behoort.