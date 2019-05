Sushimeisjes Rollen, hollen, vliegen en weer doorgaan!

Ze draaien overuren op de hoek van de Valkenboskade en de Thomsonlaan. Waar ooit achtereenvolgens Serban, Bis en Bee-kink probeerden te overleven, is het nu spitsuur gezien de haarnetjes die door de keuken snellen.



We zijn bij de Sushimeisjes, die een tweede vestiging hebben geopend. En ook hier loopt het storm. In een mum van tijd zijn de zondag dat wij er zijn vrijwel alle 40 stoelen bezet in het restaurant, met Aziatische accenten in het interieur maar ook glas-in-loodramen. Plafonds en muren zijn deels in zwart en oudroze opgetrokken, op bistrotafels verse bloemen. Hier geen all-you-can-eat- of supermarktsushi's met een pen en aankruisformulieren op tafel. Loepzuiver en traditioneel Japans maatwerk is het ook niet. De meisjes hebben hun eigen twist gegeven aan de dagverse rijsthapjes en kiezen voor een ruime en creatieve vulling ten opzichte van het rijstvolume. Daarmee hebben ze een goede troef in handen en bieden tevens verleiding voor het oog. De eerste indruk is een binnenkomer. Je mag 2 uur aan tafel, maar als er plek is kan je rustig langer blijven.