Suzan & Freek willen in Den Haag en Westland verrassen met band

Volgens Freek zullen de optredens met band 'een heel nieuwe dynamiek' geven en worden ze heel anders dan de theatershows, waarmee ze tot eind dit jaar rondreizen. ,,Tot nu toe hebben we altijd met zijn tweeën op het podium gestaan, met band kunnen we uitpakken en het publiek een heel andere kant van onszelf en van onze nieuwe liedjes laten horen. We vinden allebei spelen voor mensen het heerlijkste wat er is.''

Covers

De clubtour begint op 2 april in De Oosterpoort in Groningen en brengt het duo op donderdag 23 april naar het Paard in Den Haag. Het is overigens niet de eerste keer dat ze dan in Den Haag optreden. Eerder deze maand stonden zij op het festival Live on the Beach op het strand van Scheveningen.