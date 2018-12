‘Swansea blijft mijn club’

Messenste­ker hoort acht jaar eisen voor moordpo­ging na ruzie om vijf euro

20:45 Een ruzietje over wisselgeld tussen twee mannen in de Haagse snackbar Piet Patat eindigde op 24 juni dit jaar in een drama toen de mannen elkaar in de Herenstraat opnieuw tegenkwamen. Daarbij stak Utrechter Cesar R. (27) met een mes een paar maal in op zijn Haagse tegenstander.