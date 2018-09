Swiebertje aan de maaltijdsalade

Maar we zijn niet met bus 32 naar Enjoy Eten & Drinken gereden om de laatste nieuwtjes op te pikken. De terrasbeleving en de lunchkaart, daar is het om begonnen. En ik moet zeggen: Enjoy weet de gasten te boeien. Ze werken met stoere planken als trotse basis voor verschillende gerechten. Wereldse gerechten met verse streekproducten en ook nog volgens de seizoenen. Het is tegenwoordig weliswaar bijna overal de richtlijn, maar bij Enjoy doen ze er een schepje welgemeende gastvrijheid bij.



In ons hoekje van het terras bestellen we een maaltijdsalade met ossenhaas, een broodje beenham en een portie tortilla chips. Hongerig geworden door de busreis blijken we een beetje overmoedig. De maaltijdsalade is een echte maaltijd, het broodje ruim belegd en de tortilla's kunnen er daardoor nog maar net bij. Het tekent Enjoy. De daad bij het woord en waar voor je geld. Daar word je blij van.



En dan is er natuurlijk dat ongelofelijk mooie stukje historie, vlak om de hoek. Nadat we hebben afgerekend, wandelen we nog even naar dat hofje. En ondanks dat mijn vrouw sputtert dat ik daar toch niet zomaar binnen kan lopen, doe ik het natuurlijk toch. Het is er zo stil en schilderachtig, dat ik elk moment verwacht Swiebertje uit zo'n klein deurtje te zien komen. Saartje met de koektrommel achter hem aan. Bijzonder dat je je middenin de moderne wereld van stress en haastige spoed toch nog ergens helemaal in weldadige rust kan terugtrekken.



,,Gefeliciteerd'', zeg ik tegen het meisje dat in de straat achter de Oude Kerk met de rug tegen de muur van haar huisje op een kussen een boek zit te lezen. ,,Waarmee, meneer?'' klinkt de logische wedervraag. ,,Nou, met het feit dat je op deze prachtige plek woont.'' Ze glimlacht en duikt weer in haar boek. Het is voor haar waarschijnlijk de gewoonste zaak van de wereld. En Swiebertje? Nooit van gehoord...