Swim hoopt op veel meer deelnemers: ‘Den Haag, dit kan beter en dit moet beter!’

Deze oproep doet de organisatie van Swim to Fight Cancer aan de inwoners van de stad. Het zwemevenement, gepland op 14 september, moet geld in het laatje brengen voor kankeronderzoek. Tot nu hebben zich 78 deelnemers aangemeld, tijdens een eerdere persmoment gaf de organisatie aan te hopen op duizend. ,,We streven nu in elk geval naar een aantal van 350 zwemmers. Dan hebben we een mooie groep mensen’’, zegt Marlies van der Kolk van de organisatie.

Wat ze ziet, is dat een hele hoop mensen zich oriënteren op de internetpagina, soms ook beginnen met invullen van het inschrijfformulier, maar uiteindelijk niet tot voltooiing komen. ,,Die doelgroep willen we natuurlijk over de streep helpen: doe het nu gewoon wel.’’

De komende weken tot de zomervakantie worden sportclubs en scholen benaderd. ,,We zien al dat dat door sommige leerkrachten lichamelijke opvoeding heel goed wordt opgepakt. Als zij de boodschap kunnen overbrengen naar de school, dan kunnen we hopelijk een heleboel nieuwe aanmeldingen van jongeren verwachten.’’

De afgelopen tijd stond zwemmer Maarten van der Weijden natuurlijk volop in de belangstelling met zijn zwemelfstedentocht voor kankeronderzoek. ,,Of dat ons in de weg stond? Nee, uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. Natuurlijk krijgt Maarten verhoudingsgewijs veel meer aandacht, maar we hopen dat het mensen inspireert om ook zelf het water in te gaan.’’

Publiciteit

Toch is er nog weinig te zien in de Haagse binnenstad aan posters rondom de Swim. ,,Dat is een bewuste keuze. We willen echt dat vrijwel elke cent die we ophalen ten goede komt aan onderzoek, niet aan dure wervingscampagnes. We moeten het hebben van gratis publiciteit en worden daar gelukkig ook in geholpen. Zo hangen op de toiletten van de Haagse horeca inmiddels posters voor het evenement.’’

De Swim – die start op de Noordwal bij de Paleistuin – heeft drie afstanden: de juniorswim van 500 meter voor jeugd van 10 tot en met 15, de 1250 en 2 kilometer. Deelname aan de Swim kost 75 euro voor volwassenen en 25 euro voor kinderen. De organisatie hoopt, dat iedere volwassen deelnemer 250 euro aan donatiegeld meebrengt, voor kinderen geldt 100 euro. ,,Dat klinkt als een hoog bedrag, maar de ervaring in andere steden leert dat deelnemers vaak zo’n 600 euro per persoon ophalen”, geeft de organisatie aan.