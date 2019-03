Swingen in kleurenpoeder op feestelijk Holi Phagwa

Twee meisjes duiken opzij als een jongen een schijnbeweging maakt terwijl hij een zak kleurenpoeder in zijn hand houdt. ,,Nee, nee’’, gillen ze. Maar even later staan ze hard te lachen als ze alsnog vol zijn geraakt met poeder in bijna alle kleuren van de regenboog. ,,Ik pak je nog wel terug’’, zegt een van de meisjes en ze laat haar eigen kleurenpoeder zien. Goed verborgen in een... boterhamzakje.



Dj Lex Bholasing, ex-lid van de groep Indian Diamonds, draait Follow the leader, afgewisseld met opzwepende hindoestaanse muziek (chautal) vanaf één van de twee soundtrucks. Even later laten tientallen met kleurenpoeder besmeurde schoolkinderen, ouders en begeleiders van onder meer de Shri Vishnu School zich gewillig meevoeren door de wijk.



De kleine Ishika is er voor het eerst. ,,Ik vind het heel leuk’’, zegt ze. Vader Waldo heeft speciaal vrij gevraagd van zijn werk. ,,Ik wilde haar laten zien wat dit feest inhoudt en een beetje van onze cultuur meegeven’’, legt hij uit.



