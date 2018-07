Sybrand Buma fietst zichzelf talkshow M in

Het televisieprogramma met presentator Margriet van der Linden is het zomeralternatief voor De Wereld Draait Door. De opnamen voor het programma vonden vandaag plaats en dat deed de fietsfanaat Buma uiteraard óp de fiets. Buma werd gefilmd in wielerkleding en trappend langs de Vliet in zijn woonplaats Voorburg.



De prominente Voorburger staat bekend als enorme wielerfanaat. Vorig jaar augustus reed hij zelf een etappe van de BinckBank Tour door Leidschendam-Voorburg ging. De politicus reed toen in een team met prominenten met onder meer RTL-verslaggever Frits Wester, eveneens Voorburger.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!