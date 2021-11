Sylvia (62) rijdt al 10 jaar in scootmobiel, maar raakt na verhuizing eerste levensbehoefte kwijt: ‘Ik kan bijna niks meer’

Platenzaak beleeft gouden tijden met nieuwe album van Adele: ‘De hype is groot’

In het geheim lag de voorraad opgeslagen bij distributiecentrum Bertus in Capelle aan den IJssel. 24 Uurs-bewaking moest voorkomen dat er ook maar iets zou uitlekken van het nieuwe studioalbum van de Britse zangeres Adele. Vrijdag mocht Jurgen de Waart van Velvet Music Delft, net als alle andere platenzaken ter wereld, het product in de verkoopbakken zetten.

19 november