Sylvia spotte haar Jelle voor het eerst in De Pianobar: ‘Niet te happig wezen dacht ik, anders jaag ik hem weg’

Hoe de bank van Koninklij­ke Academie van Beeldende Kunsten is gaan smeulen is nog een raadsel

16:39 De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht in Den Haag tast nog in het duister over de oorzaak van de smeulende bank. ,,De oorzaak weten we nog niet. We zitten nog midden in het onderzoek,’' vertelt Nynke van Beers van de school.