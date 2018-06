Sympathiek en wars van trends

We gaan even lekker 'simpel' Frans eten. Dat kunnen ze namelijk ook, die Fransen. In een 'menuutje voor een paar euro' zijn ze de meesters. Dat kan nu naast de deur. Het restaurant is de droom geworden werkelijkheid van oud-voedingsdocent Eric van Hartingsveldt en zijn vrouw, die met de Franse keuken besmet raakten in het dorpje Lasalle in de Cévennen. Bekend van die zoete uien waar ze marmelade van maken.



Lasalle is wars van de hedendaags trendy horeca-inrichting. Natuurlijk is hier het behang conform la douce France alom aanwezig, net als houten tafeltjes met geruit kleedje, kaarsje, vers bloemetje en ruim binnenterras.



Ze zijn twee maanden open en het oogt nog wat leeg. Een eerste indruk dwing je maar één keer af. Dus zouden wij toch tenminste dat lege vitrinekastje op de bar snel met kazen of taartjes vullen.



Met 'simpel' bedoelen we in het geval van Lasalle ongecompliceerd. Er kan gekozen worden uit het driegangenmenu van 25 euro met vlees-, vis- en vegetarische gerechten, dezelfde gerechten kunnen ook afzonderlijk worden besteld. Het menu wisselt iedere week en wordt zoveel mogelijk opgebouwd uit lokale producten. Zo serveert de gastvrouw ons vers biologisch witbrood van de bakker om de hoek, waarop we dikke lagen huisgemaakte lobbige kruidenboter smeren met verse peterselie. Samen met een glas fruitige en frisse sauvignon (van het wijnhuis Paul Mas in Montagnac) al een traktatie.