Sympathiek Italiaans buurtrestaurant

De eerste indruk is positief. We zien inderdaad 'echte' Italianen aan het werk. De gastheer komt uit de hak van de laars, de eigenaar uit Napels en de serveerster spreekt louter Italiaans waardoor wij het nooit zullen weten.



Geen idee hoeveel Italiaanse restaurants de naam L'Oro di Napoli dragen, maar het zullen er veel zijn. De naam verwijst naar de film die een ode brengt aan Napels en onder meer verhaalt van een pizzaverkoopster die de ring verliest van haar man. Die hebben wij niet gevonden, om een cliffhanger maar direct te voorkomen.



Onze L'Oro is een echt buurtrestaurant in een smal maar groot hoekpand, met ruwe houten planken, kunstleren stoeltjes, vitrinekastjes met flessen, kaarsjes op tafel en deuntjes uit het thuisland. Apart is de afhaalruimte. Als we een verliefd stelletje bij het raam zien proosten, en buiten twee stomdronken gasten langs de gevel zien waggelen waardoor het hele restaurant in de lach schiet, is ook onze film gestart.



Met de fris-zure tomatenbroodamuse proosten ook wij met een glas lichtfruitige Pinot Grigio uit Venetië van de oude Antonio Bennati. Buiten de kaart kiezen we voor een klassiek voorgerecht van malse stukken octopus met stevige, kruimige goed smakende aardappelparten in een rijke en lichtpittige tomatensaus, geserveerd in een gietijzeren pannetje. Van de spaghetti met zeevruchten mogen we ook een kleinere portie bestellen als voorgerecht, maar met 1,50 euro reductie blijft dat een stevig begin. Wel een hele fijne start. We proeven vongole, mosselen, malse inktvisringen en verse garnalen met een beetgare spaghetti in fijne tomaten-knoflook-olijfolie.