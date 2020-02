Syrisch restaurant vliegt voor de vijfde keer in brand: ‘Straks staat óns huis ook in de fik’

Iraniër (40) in Delft aangehou­den op verdenking van voorberei­den terroristi­sche aanslag in Iran

18:52 Een 40-jarige Iraniër is vandaag in Delft aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in zijn thuisland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.