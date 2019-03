Syrische vluchteling weggestuurd met werkstraf na fraude bij rijexamen

De fraudeur, een Syrische vluchteling, meldde zich bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk voor het theoretische examen, met een identiteitsbewijs van een andere Syriër. Hij wilde voor die vriend de schriftelijke toets doen. “Mijn vriend was al acht of negen keer gezakt”, zei de verdachte tegen de rechter. “Ik vond het zo zielig voor hem.” Een medewerker van het CBR ontdekte de fraude echter.

De rechter legde de Syrische man uit dat hij de verkeersveiligheid in groot gevaar had kunnen brengen. “Dan was er iemand achter het stuur komen zitten die de verkeersregels helemaal niet kent.” De vriend zou niet hebben geweten wanneer hij zou moeten remmen, en wat de maximum snelheden zijn in Nederland. De rechter sprak van een ‘ontzettend stomme vriendendienst’ van de verdachte. “Het is bovendien ook nog eens hartstikke strafbaar.”

Dat had de Syriër niet in de gaten, vertelde hij de rechter. Hij schrok zich rot toen de politie hem kwam ophalen en hem een nachtje in de cel opsloot. “Bij ons in Syrië betekent het dat als de politie komt, je misschien wel vermoord wordt.” Dat de schrik er bij de Syriër goed inzat, kon de rechter zich wel voorstellen. Ze gaf de Syriër alleen nog een voorwaardelijke celstraf van 28 dagen en een werkstraf van zestig uur.

De officier van justitie vond een onvoorwaardelijke celstraf gerechtvaardigd. De Syriër had met zijn fraude groot gevaar op de weg kunnen stichten, herhaalde de aanklaagster nog eens. De advocaat van de Syriër verklaarde dat de man een ‘ontzettende oelewapper’ is geweest, maar dat hij niet bewust de verkeersveiligheid wilde ondermijnen. De verdachte heeft gewoon niet goed nagedacht, aldus de advocaat.

Hierop besloot de rechter de verdachte niet terug te sturen naar de cel. “Maar de volgende keer moet u wel zitten”, zei ze tegen de Syriër.