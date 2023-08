Sytske voelt nu vrijheid die ze in Den Haag altijd miste: ‘In de stad ondanks talloze buren nooit echt contact’

mijn paleisjeSytske De Jong is geboren en getogen in Den Haag en woonde altijd in de stad. Maar onder meer het reizen door Afrika en een tweede huis in Frankrijk deden haar inzien dat ze eigenlijk meer een ‘buitenmens’ is. Na ruim 60 jaar stad woont ze nu in het Gelderse Ophemert in een boerderij, op een ‘droomplek’ in de Betuwe. ,,Het is romantiek ten top.”