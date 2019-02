Taakstraf en boete voor Haagse rapper Mula B. om vuurwapenbezit

Mula B, de artiestennaam van Hicham Gieskes, liep eind oktober tegen de lamp bij een preventieve fouilleeractie in Rotterdam. Hij droeg een pistool op zak met veertien patronen. Volgens de politie verklaarde hij bij zijn aanhouding dat het in de rapperswereld heel gebruikelijk was om een vuurwapen bij je te dragen. De advocaat van Mula B, Jeffrey Jordan, veegde dat excuus direct van tafel. ,,Mijn cliënt heeft alle medewerking verleend aan het onderzoek en toegegeven dat hij fout zat. Pas toen de politie vroeg naar zijn beroep vertelde hij rapper te zijn. Het is niet zo dat hij zelf zei: ik ben rapper, dus daarom heb ik een pistool bij me. De politie doet dat wel zo voorkomen in een persbericht.’’



Tijdens de zitting twee weken geleden verklaarde de rapper dat hij spijt heeft van het vuurwapenbezit en zich beseft dat hij een rolmodel voor jongeren is. De officier van justitie eiste toen een gevangenisstraf van negen maanden.



Mula B is een bekende naam in de Nederlandse hiphopscene. Sinds 2016 scoorde hij verscheidene hits in de Single Top 100. Zijn debuutplaat Meesterplusser bereikte vorig jaar de tweede plaats in de Album Top 100. Momenteel staat hij in de hitparades met rapper Frenna met het nummer Viraal.



