Taakstraf voor Haagse pedojagers die man (26) afranselden met pijp na ‘lokdate’

Niet één, maar twee keer brand bij banketbak­ke­rij Maison Kelder: ‘Het is pijnlijk om te zien’

20 februari Bij Banketbakkerij Maison Kelder in Zoetermeer is twee keer brand uitgebroken. Met pijn in zijn hart ziet eigenaar Bob Kaptein het aan. Hij kijkt ook alweer vooruit. ,,Ik hoop dinsdag aan de overkant van de straat weer open te gaan.”