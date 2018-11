Taakstraf voor Hagenaar die overspelige vrouw afluisterde

Een 35-jarige Hagenaar is vanmiddag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor het afluisteren van zijn vrouw, een beveiligingsmedewerkster van het Paleis van Justitie in Den Haag.

De man had afluisterapparatuur in de voering van haar handtas genaaid om te onderzoeken of zij een affaire met een andere man had.

Biologische vader

De al gescheiden van de vrouw wonende man ontdekte door afgeluisterde gesprekken tussen de beveiligingsmedewerkster en haar collega’s van de rechtbank aan de Prins Clauslaan, dat tijdens hun 16-jarige relatie zij vier keer andere liefdes had. De getrouwde man, met wie ze nu een relatie onderhield, is de biologische vader van hun beider jonge dochter, hoorde hij via de afluisterapparatuur.

Justitie heeft de Hagenaar aangeklaagd voor stalking van de vrouw en het een jaar lang afluisteren van gesprekken zonder dat de deelnemers daarvan op de hoogte zijn. ,,Ik deed het als waarheidsvinding en sta er nog helemaal achter. Anders had ik nooit geweten dat ze me bedroog en hij de biologische vader van mijn kind is. Maar het was ook verschrikkelijk. Ik hoorde ze samen de liefde bedrijven,’’ zei de Hagenaar.

Haatmails

Justitie heeft vanwege de werkplek van het slachtoffer de zaak aangebracht bij de rechtbank in Rotterdam om zo een onafhankelijke rechtsgang te garanderen. ,,Je kan moreel van alles van het gedrag van de vrouw vinden, maar dat is niet strafbaar en maakt haar niet rechteloos. Zij heeft de belaging en structurele inbreuk op haar privacy moeten dulden door het afluisteren. En dat is op zichzelf al strafbaar,’’ aldus de officier van justitie.

Die eiste tegen de man een werkstraf van 150 uur en een maand cel voorwaardelijk. De rechter constateerde dat het afluisteren op zich zelf geen inbreuk op haar privacy was, omdat zij daarvan feitelijk niets merkte. De haatmails, die hij enkele maanden lang naar haar verstuurde, vond de rechter niet talrijk genoeg om van stalking te kunnen spreken. Voor het ongeoorloofd afluisteren van de vrouw en anderen veroordeelde de rechter de ‘getraumatiseerde’ man wel tot een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.