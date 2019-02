Taakstraf voor hinderen eerstehulpverlener

Er waren veel mensen op straat die het incident op 8 december hebben gezien. Zij verklaarden over een eerstehulpverlener die zijn koffer op de weg zette en Ozan Y. die niet door kon rijden met zijn auto. Hij zou zijn uitgestapt en ‘typhuslijder, je moet optyfen’ hebben geschreeuwd. Daarop liet hij de motor ook nog loeien door het gaspedaal flink in te drukken.



,,Het was als hij op me in wilde inrijden”, verklaarde de hulpverlener later. Het was een frustrerende ervaring, omdat hij werd gehinderd in zijn nobele arbeid: het redden van een leven.



De 29-jarige supermarktondernemer uit Leidschendam gaf voor de politierechter toe dat hij geschreeuwd had, maar niet met die woorden. Verder zou hij het toerental van de auto niet hebben opgeschroefd. Het speet hem dat hij zo uit zijn dak was gegaan.