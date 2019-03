Taakstraf voor omstreden politicus Khoulani om zorgfraude?

De politicus heeft in 2014 en 2015, toen hij als raadslid voor de lokale partij in de Haagse gemeenteraad zat, minimaal vier vervalste zorgfacturen ingediend bij zijn zorgverzekeraar DSW. Hij wordt onder meer verdacht van valsheid in geschrifte. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 1.600 euro.

De voormalige verzekeringsadviseur heeft volgens het OM valse doktersrekeningen uit Marokko gebruikt. Khoulani declareerde volgens de rechter over een vergrote prostaat. ,,Niet waar’’, zegt hij vandaag in de rechtbank. ,,Ik had last van mijn longen’’. De rechter zegt dat hij dat wel degelijk heeft gedaan. ,,Ik lees het hier zelf.” Tijdens het onderzoek zijn ambtenaren naar Marokko gereisd. Artsen en apothekers kennen hem niet, de facturen die zijn ingediend, zien er totaal anders uit dan het ziekenhuis gebruikt.