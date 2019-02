Taakstraf voor oplichter die zichzelf dood liet verklaren

S. zou tot drie keer toe geprobeerd hebben om geld te krijgen voor een operatie aan zijn hart die hij niet ondergaan had, bleek twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Ook zou hij zichzelf dood hebben laten verklaren, volgens het Openbaar Ministerie om onder schulden uit te komen, die hij had opgebouwd door te gokken. Volgens S. zelf hadden anderen de valse documenten opgesteld en verstuurd, als wraakactie.



Bij de politie had S. bovendien aangifte gedaan van een overval bij hem thuis, waarbij 2000 euro cash was gestolen. Op zijn telefoon waren door de politie berichten gevonden dat S. vlak daarvoor berichtjes had gestuurd dat hij in geldnood zat en zijn vaste lasten niet meer kon betalen. Agenten voelden nattigheid toen ze zagen dat de koffer waar het geld uit zou zijn gestolen alweer onderin een kast lag met spullen erbovenop. Ook andere delen van zijn verklaring klopten volgens de politie niet.



Verder zou op straat zijn beroofd van twee mobieltjes. Volgens de rechtbank zijn die aangiftes ook vals.



De rechtbank legde S. vandaag een taakstraf van 150 uur op, met een proeftijd van een maand.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!