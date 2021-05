Taakstraffen geëist tegen minderjarige verdachten van fatale steekpartij waarbij Bilal om het leven kwam

Bij de steekpartij kwam de 20-jarige Bilal Aydin om het leven, een populaire voetballer van HVV Laakkwartier. Het geweld gebeurde nadat SK6, een drillrapgroep uit het Schipperskwartier, achter de Rijswijkseweg en de Goudriaankade, een videoclip had opgenomen. Na afloop kreeg een deel van de rapgroep ruzie met Bilal. Volgens nabestaanden omdat Bilal zijn neefje te hulp schoot. De Hagenaar werd met een groot mes geraakt in zijn wang en in zijn zij en overleed aan zijn verwondingen.