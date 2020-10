Taarten, cakes en kroketten: Koos wist op z’n twaalfde al dat hij banketbakker wilde worden

Restaurant Eten & Zo Zoetermeer moet deuren sluiten van Veilig­heids­re­gio Haaglanden

4 oktober Restaurant Eten & Zo in Zoetermeer heeft zaterdag per direct de deuren gesloten. Dat meldt het in een bericht op Facebook. Bij een controle die werd uitgevoerd door handhavers werden 80 mensen geteld in het restaurant. Dit is verboden volgens de noodverordening die van kracht is.